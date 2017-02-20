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Inaugurato l’asilo nido comunale ‘Il Mago di Oz’ ad Archi Cep – FOTO

Cuore, cervello, coraggio e comunità: il sindaco Falcomatà inaugura ad Archi Cep l'asilo nido comunale Il Mago di Oz, il terzo della città

20 Febbraio 2017 - 15:16 | di Federica Geria

Asilo nido nel quartiere Archi di Reggio Calabria, buono da 1.000 euro per le rette

Si è svolta oggi l’inaugurazione dell’asilo nido comunaleIl Mago di Oz” ad Archi Cep. Un altro traguardo è stato dunque raggiunto. Un giorno davvero importante per Reggio Calabria, che fino a qualche tempo fa non disponeva di alcun asilo comunale e ad oggi ne conta tre.

“Il cuore per la passione e l’amore per la città, il cervello per la programmazione e l’impegno quotidiano, il coraggio delle scelte e della responsabilità, la comunità che ci accompagna in questo percorso. Cuore, Cervello, Coraggio, Comunità: sono i desideri dei quattro personaggi protagonisti del racconto “Il Mago di Oz”. Oggi un nuovo inizio, anche Archi Cep ha il suo asilo nido! #NessunaècomeTe“.

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E’ quanto scrive il Sindaco Giuseppe Falcomatà, in un post su Facebook, dopo l’inaugurazione del nuovo asilo cittadino.

Asilo nido comunale Il Mago di Oz ad Archi Cep, Reggio Calabria, inaugurazione, foto 1
Asilo nido comunale Il Mago di Oz ad Archi Cep, Reggio Calabria, inaugurazione, foto 2
Asilo nido comunale Il Mago di Oz ad Archi Cep, Reggio Calabria, inaugurazione, foto 3
Asilo nido comunale Il Mago di Oz ad Archi Cep, Reggio Calabria, inaugurazione, foto 4
Asilo nido comunale Il Mago di Oz ad Archi Cep, Reggio Calabria, inaugurazione, foto 5
Asilo nido comunale Il Mago di Oz ad Archi Cep, Reggio Calabria, inaugurazione, foto 6
Asilo nido comunale Il Mago di Oz ad Archi Cep, Reggio Calabria, inaugurazione, foto 7

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