Inaugurato l’asilo nido comunale ‘Il Mago di Oz’ ad Archi Cep – FOTO

Si è svolta oggi l’inaugurazione dell’asilo nido comunale “Il Mago di Oz” ad Archi Cep. Un altro traguardo è stato dunque raggiunto. Un giorno davvero importante per Reggio Calabria, che fino a qualche tempo fa non disponeva di alcun asilo comunale e ad oggi ne conta tre.

“Il cuore per la passione e l’amore per la città, il cervello per la programmazione e l’impegno quotidiano, il coraggio delle scelte e della responsabilità, la comunità che ci accompagna in questo percorso. Cuore, Cervello, Coraggio, Comunità: sono i desideri dei quattro personaggi protagonisti del racconto “Il Mago di Oz”. Oggi un nuovo inizio, anche Archi Cep ha il suo asilo nido! #NessunaècomeTe“.

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E’ quanto scrive il Sindaco Giuseppe Falcomatà, in un post su Facebook, dopo l’inaugurazione del nuovo asilo cittadino.