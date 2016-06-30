Bombino: ‘Musica e natura camminano insieme’

“L’inaugurazione della Scuola della Musica di Delianuova rappresenta un momento di altissimo profilo culturale per l’Aspromonte e per le sue giovani espressioni artistiche”.

E’ quanto dichiara il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, intervenuto nei giorni scorsi alla cerimonia di consegna della nuova struttura, all’interno della quale sono presenti strumenti e apparecchiature altamente tecnologici, la cui rilevanza costituisce un esempio pressoché unico nel meridione d’Italia.

In vista di questa importante consegna, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, su proposta del Presidente Bombino, ha “eletto” l’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova quale attrattore culturale del Parco. Il provvedimento ha l’obiettivo di elevare la musica e l’arte per promuovere i valori più alti e autentici dell’Aspromonte.

“Questo nuovo “spazio” – ha aggiunto Bombino – viene consegnato a quell’umanità giovane che vuole segnare un nuovo cammino per la nostra terra. “L’adozione” dell’Orchestra da parte dell’Ente Parco – ha concluso il Presidente Bombino – è il segno tangibile di come la Musica e la Natura, entrambe rispondenti alle leggi e alle regole universali della Creazione conducano ad accostarsi e adottare modelli comportamentali fondati sui principi della legalità”.