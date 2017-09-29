Incendiato locale destinato a ragazzi down. Falcomatà: ‘Continuiamo a farci male’
Il sindaco su Facebook: la struttura, assegnata all'Associazione Italiana Persone Down per un centro didattico, è stata danneggiata nella notte
29 Settembre 2017 - 11:55 | di Vincenzo Comi
“Continuiamo a farci male. L’ex emeroteca di via Palmi, dopo anni di abbandono, era stata assegnata nei giorni scorsi all’Associazione Italiana Persone Down per farne un centro didattico con laboratori artistici e teatrali per migliorare l’apprendimento dei ragazzi e sostenere le loro famiglie. Ieri notte qualcuno l’ha ridotta così”. Cosi il sindaco Falcomatà, attraverso Facebook, ha evidenziato e resa nota l’ennesima pagina triste per la città.
Il locale sarebbe presto diventato un centro di servizi per persone down e le loro famiglie, di notevole importanza dal punto di vista sociale e non solo. Nella notte il vergognoso atto vandalico, la speranza è che presto il locale possa essere inaugurato con la funzione prevista. Una parte di Reggio Calabria, magari piccola, fa fatica ad imparare dai propri errori…
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie