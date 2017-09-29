Incendiato locale destinato a ragazzi down. Falcomatà: ‘Continuiamo a farci male’

“Continuiamo a farci male. L’ex emeroteca di via Palmi, dopo anni di abbandono, era stata assegnata nei giorni scorsi all’Associazione Italiana Persone Down per farne un centro didattico con laboratori artistici e teatrali per migliorare l’apprendimento dei ragazzi e sostenere le loro famiglie. Ieri notte qualcuno l’ha ridotta così”. Cosi il sindaco Falcomatà, attraverso Facebook, ha evidenziato e resa nota l’ennesima pagina triste per la città.

Il locale sarebbe presto diventato un centro di servizi per persone down e le loro famiglie, di notevole importanza dal punto di vista sociale e non solo. Nella notte il vergognoso atto vandalico, la speranza è che presto il locale possa essere inaugurato con la funzione prevista. Una parte di Reggio Calabria, magari piccola, fa fatica ad imparare dai propri errori…