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Reggio, casa in fiamme a S. Caterina: squadre dei Vigili del Fuoco sul posto

Momenti di apprensione nel quartiere di Santa Caterina. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale 

18 Settembre 2026 - 12:34 | di Redazione

incendio santa caterina via esperia

Momenti di apprensione nel quartiere Santa Caterina, a Reggio Calabria, dove in questi minuti sta divampando un grande incendio all’interno di un’abitazione in via Esperia.

La nube di fumo sprigionata dal rogo ha richiamato l’attenzione dei residenti, molti dei quali sono scesi in strada.

A scopo precauzionale è stata evacuata anche la scuola elementare Falcomatà-Archi. Gli studenti e il personale scolastico sono stati fatti uscire dall’istituto utilizzando il lato della villetta Sant’Ambrogio e l’uscita su via Italia.

Secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti, nonostante la presenza dei sanitari del 118 sul posto.

Le cause dell’incendio potrebbero essere legate a dei lavori in corso sul tetto, di stesura del catrame.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. La strada è stata momentaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

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