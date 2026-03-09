Incendio al Sunset, la solidarietà di Mattiani: ‘Ragazzi non mollate. Forza!’

Dopo il violento incendio che nella serata di ieri ha colpito il Sunset Beach Club nella zona della Tonnara di Palmi, arrivano anche le reazioni dal mondo politico. Tra queste, quella del consigliere regionale della Calabria Giuseppe Mattiani, esponente della Lega, che ha espresso pubblicamente la propria vicinanza ai titolari della struttura.

Il rogo, divampato nella serata dell’8 marzo, ha interessato lo stabilimento balneare affacciato sul litorale palmese, provocando danni alla struttura e attirando l’attenzione di residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Mattiani ha voluto manifestare solidarietà ai giovani imprenditori che gestiscono il locale.

“Fa sempre male vedere un’attività avvolta dalle fiamme. Si tratta dei sacrifici di tanti anni distrutti in un istante, come nel caso dei giovani titolari del Sunset Beach Club di Palmi”, ha scritto il consigliere regionale.

Nel suo intervento, Mattiani ha sottolineato il valore dell’impegno imprenditoriale dei giovani che hanno dato vita alla struttura.

"Imprenditori che, nonostante le tantissime difficoltà, hanno dato concretezza ad un sogno, creando sviluppo, lavoro e un Beach Club innovativo".

Infine, un messaggio diretto ai titolari dell’attività, invitati a non arrendersi dopo quanto accaduto.

“Ragazzi sono con Voi, non mollate, abbiamo bisogno di Voi, della V/s forza, del V/s coraggio, del V/s esempio, della V/s determinazione e del V/s ingegno. Forza!”.

Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti sugli accertamenti in corso per chiarire l’origine dell’incendio.