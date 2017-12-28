Un gesto vile compiuto da scellerati quello si è consumato questa notte a piazza Matteotti a Catona. Vandali hanno dato alla fiamme il presepe allestito dagli scout che operano sul territorio. L’associazione Nuova Solidarietà esprime la sua vicinanza al gruppo scout. Non saranno questi atti di violenza a fermare un cammino d’inclusione sociale.

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