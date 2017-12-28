«Il presepe costruito dai ragazzi del Gruppo Scout Catona 1 in piazza Matteotti, nel cuore del quartiere di Catona, è stato dato alle fiamme durante la notte. Esprimiamo piena vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti di questi ragazzi che, con amore e passione, operano ogni giorno promuovendo attività sociali in favore della comunità catonese, cui va la nostra piena solidarietà per questo vile gesto». E’ quanto dichiarano il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed il consigliere comunale Enzo Marra.

«A prescindere dal fatto che si sia trattato di una ragazzata o di un messaggio intimidatorio nei confronti di qualcuno – hanno aggiunto Falcomatà e Marra – l’incendio di un presepe artigianale, costruito dai ragazzi del quartiere, è un episodio grave sul quale è necessario che l’intera comunità si interroghi. Proprio la piazza Matteotti, dove è stato allestito il presepe, sarà interessata nei prossimi mesi da un cospicuo intervento di rigenerazione urbana programmato dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei finanziamenti dei Patti per il Sud».

«Sappiamo già che diversi cittadini hanno subito offerto la loro disponibilità a ricostruire il presepe – hanno concluso Falcomatà e Marra – sarebbe questa la risposta più appropriata nei confronti di chi lo ha distrutto, soprattutto in un periodo di festa come quello natalizio, durante il quale è fondamentale affermare i valori della speranza e della condivisione, incarnati dal simbolo della Natività».

