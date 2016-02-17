Incontro con il baby consiglio della scuola Carducci

Era presente tutto il baby consiglio al completo della scuola media Carducci – Vittorino Da Feltre della nostra città, durante l’incontro con l’assessore allo Sport ed all’ambiente Antonino Zimbalatti e l’assessore alla Legalità Giovanni Muraca, assieme al rappresentante di Libera, Mimmo Nasone.

I giovani studenti della scuola, si sono confrontati con gli assessori sulle più svariate tematiche.

«È stato un incontro molto interessante – hanno dichiarato gli assessori Zimbalatti e Muraca – abbiamo ascoltato con piacere le proposte dei ragazzi che hanno parlato di ambiente e sport, ma anche di legalità con cui il mondo giovanile si vuole confrontare per la gestione della città. E poi ancora inquinamento acustico, raccolta differenziata, ‘ndrangheta e sosta selvaggia delle auto». «Abbiamo cercato di spiegare ai ragazzi cosa significa mantenere la legalità in situazioni quotidiane, nel rispetto delle regole per il bene della città», hanno proseguito gli assessori.

«Abbiamo apprezzato la vivacità, la curiosità, la voglia di conoscere, di informarsi e di sapere dei giovani ragazzi, tutto ciò, ci spinge a continuare a lavorare con il massimo impegno e sempre in ottica di legalità e trasparenza. Ecco perché nei prossimi giorni incontreremo nuovamente gli studenti per approfondire altre tematiche» hanno concluso gli assessori Zimbalatti e Muraca.