Incredibeds: come farsi abbracciare da morbidi e giganti peluche
Orsi, conigli e coccodrilli giganti avvolgono il letto dei bambini: come sono fatti gli Incredibeds, lavabili in lavatrice e anallergici
05 Maggio 2015 - 10:46 | di Vincenzo Comi
di Maria Assunta Forzano – Perchè accontentarsi di una rigida testiera del letto quando è possibile farsi abbracciare da un morbido e gigante peluche?
Si chiamano Incredibeds e credo rappresentino la gioia dei bambini, orsi, conigli, cani e coccodrilli giganti avvolgono letto e bambino per sogni davvero avventurosi.
Il prezzo non è economico, circa $350, ma l’idea a mio avviso è davvero originale, i mega peluche non si limitano a una funzione estetica, grazie alle grandi zampe giocano con i bambini, che a questo punto non dovrebbero avere più scuse per andare a nanna.
Sono lavabili in lavatrice e anallergici, alcuni pezzi si possono cambiare come gli occhi o il simpatico ciuffo di capelli dell’animale scelto, non sia mai che il bimbo si annoi, il vestito del peluche in realtà sono le lenzuola.
Le dimensioni totali sono all’incirca 310 X 180 CM ma possono variare a secondo del soggetto. Alcuni sono “Letti già famosi” … il letto Hambuger è un gadget da museo, in tutti i sensi. Si trova infatti nel Museo dell’Hambuger, in cui vengono raccolti gadget da tutto il mondo per gli appassionati del jank food americano.
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