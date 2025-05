A Reggio presentato il libro ‘Inferi’, Falcomatà: ‘Quella di De Masi è una storia d’amore per la Calabria’

La Sala Lampadari ‘Italo Falcomatà’ ha ospitato la presentazione del lavoro autobiografico di Antonino De Masi, scritto a quattro mani con il giornalista Pietro Comito e che racconta la storia dell’imprenditore di Rizziconi che si è ribellato alla ‘ndrangheta. Insieme a Maria Laura Tortorella, presenti il Procuratore Stefano Musolino e le associazioni promotrici ‘Reggio non tace’ e Libera.

“Un volume autobiografico del dolore, della forza e della speranza di uomo simbolo di coraggio che ha affrontato la ‘ndrangheta con la schiena dritta” – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà intervenendo alla presentazione del libro dell’imprenditore che da oltre dieci anni vive sotto scorta per aver denunciato e subito attentati da parte della criminalità organizzata.

” ‘Inferi’ è una testimonianza di quanto coraggio ci vuole per combattere la ‘ndrangheta – e anche il sistema creditizio – ma soprattutto degli alti prezzi da pagare che ne conseguono; ma è una testimonianza di dignità della quale siamo orgogliosi. E siamo felici di poterla presentare alla città in questa sala gremita che ci ricorda quanto la storia di Nino De Masi, sia una storia d’amore per la Calabria e per il nostro territorio”.