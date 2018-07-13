Il Comune riapre l'Info Point sul Lungomare Falcomatà dal 16 luglio e riattiva i totem multimediali: orari e punti dove trovare le informazioni turistiche

Il Comune di Reggio Calabria ha rafforzato in questi giorni le azioni a supporto della comunicazione turistica e promozionale rivolta a turisti e visitatori.

In data 23 marzo segnalavamo un Infopoint ad intermittenza in attesa del ‘risveglio’ estivo.

Arriva oggi finalmente il comunicato la nota con cui il Comune annuncia la riapertura di uno degli Infopoint presenti in città.

Il comunicato del Comune sull’Info Point

Di seguito il comunicato:

“A cura dei dipendenti del settore Turismo, da lunedì prossimo 16 luglio sarà attivo il servizio di informazione turistica presso l’Info Point ubicato sul Lungomare Falcomatà a ridosso dalla Stazione Lido.

Per tutta la stagione estiva fino a domenica 16 settembre, l’InfoPoint osserverà il seguente orario: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ad ampliare le informazioni e a garantire una comunicazione diffusa ci ha pensato lo staff dei comunicatori composto da Ufficio stampa e Rete civica mediante il quale l’amministrazione Falcomatà ha provveduto a riattivare i totem multimediali in giro per la città.

Turisti e visitatori possono già accedere a una serie di informazioni relative ai luoghi da visitare nonché consultare il programma e gli eventi dell’estate reggina 2018. I totem sono ubicati presso Castello Aragonese, Stazione Lido, Piazzetta Tapis Roulant, Arena dello Stretto. Queste misure mirano a rafforzare la comunicazione promozionale per l’estate, in attesa della conclusione dei procedimenti che porteranno all’assegnazione stabile degli Info Point turistici e all’implementazione dei totem multimediali in altri punti strategici della città. Si ricorda che tutte le info istituzionali e promozionali sono disponibili h24 sul sito www.reggiocal.it e sui canali social. Oltre alla pagina Facebook e Twitter @comunerc, l’ufficio stampa dell’Ente ha recentemente attivato il canale Telegram @comunerc e l’account Instagram @cittadireggiocalabria”.

La posizione di CityNow sugli Info Point

La redazione di CityNow, così come già scritto tempo fa, continua a sostenere come una città come Reggio Calabria non può essere priva di Info Point. Reggio deve trovarsi preparata ad accogliere turisti e visitatori durante l’intero anno e non solo due mesi l’anno.