Inizia il countdown per Fred De Palma ed è quasi sold out

Inizia il countdown per il concerto di Fred De Palma, che si terrà il 26 Marzo presso la Luna Ribelle (Torre Nervi, Lido Comunale Reggio Calabria) in occasione del veglione di Pasqua by Élite.

A pochi giorni dalla tappa reggina sono già tantissimi i fan che hanno acquistato i biglietti e altrettanti lo acquisteranno nei prossimi giorni, fino a quando sarà Sold Out come successo nelle precedenti città d’italiane.

Il rapper torinese Federico Palana, in arte Fred De Palma, classe 1989, reduce dall’esperienza sanremese nella serata delle cover accanto a Patty Pravo nel brano “Tutt’al più” , è conosciuto soprattutto nel mondo del freestyle, grazie ai featuring fatti con artisti come: Gue Pequeno, Emis Killa, Dirty, Moreno, Clementino, Shade e Marracash.

In attesa di ascoltare il terzo album ed ultimo “BoyFred” di Fred De Palma il singolo “Buenos Dias” ha già 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube, Le premesse ci sono tutte a quello che attende il popolo reggino è un evento davvero imperdibile.