Iniziative d’estate a Mileto, antica capitale normanna
Aperture serali, mostra dell'artista Mimmo Corrado, restauro dell'Elmo di san Fortunato e la visita del cardinale Hummes nel programma del museo
09 Agosto 2017 - 10:08 | di Vincenzo Comi
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Dall’11 agosto al 2 settembre 2017 il Museo Statale di Mileto ospiterà alcune iniziative di notevole impatto per la gloriosa capitale normanna.
Il programma delle aperture e degli eventi
Questo, di seguito indicato, il programma disposto dal direttore del museo Faustino Nigrelli.
Venerdì 11 agosto 2017: in occasione della suggestiva e attesa manifestazione La notte dei Giganti il museo rimarrà appositamente aperto dalle ore 19.30 alle ore 22.30 con visite guidate;
Sabato 12 agosto 2017: la gara podistica internazionale La Normanna avrà il supporto del museo con l’apertura serale dalle ore 19.30 alle ore 22.30 e relative visite guidate.
Domenica 13 agosto 2017: Aspettando le Stelle alla corte di Ruggero – Un viaggio tra le stelle – A cura del FAI Giovani – FAI Delegazione di Vibo Valentia – Iniziativa collaterale con il Parco Archeologico di Mileto che la ospiterà. Il museo resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Lunedì 14 agosto 2017: il museo resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
Martedì 15 agosto 2017: il museo resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
Venerdì 18 agosto 2017: Inaugurazione mostra dell’artista locale Mimmo Corrado che resterà aperta al pubblico dal 18 agosto al 2 settembre 2017. La presentazione è prevista alle ore 16.30
venerdì 25 agosto 2017: presentazione del restauro dell’Elmo di san Fortunato. Successivamente la sacra effige sarà consegnata temporaneamente alla cattedrale per le celebrazioni che si terranno domenica 27 agosto per i festeggiamenti dedicati a San Fortunato Martire. Il museo resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Sabato 26 agosto 2017: Festa dei popoli – A cura dell’Ufficio Migrazioni della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea e dall’Associazione Cooperazione Sud per l’Europa. In concomitanza all’evento il museo rimarrà aperto anche dalle ore 19.30 alle ore 22.30
2 settembre 2017: Il Cardinale Cláudio Hummes, in visita alla città di Mileto, farà tappa al museo che rimarrà aperto al pubblico fino alle ore 22.30.
Contatti e informazioni sul museo
Il Museo Statale di Mileto afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.
Museo Statale di Mileto – Mileto (Vibo Valentia)
Direttore: Faustino Nigrelli
mail: pm-cal.mileto@beniculturali.it
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Iniziative d’estate a Mileto, antica capitale normanna
Museo Statale di Mileto
Mileto (Vibo Valentia)
11 agosto/2 settembre 2017
Polo Museale della Calabria
Direttore: Angela Acordon
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
pm-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
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