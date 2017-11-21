Dalle 16 alle 19 al centro commerciale Perla dello Stretto un evento di formazione e sensibilizzazione promosso da Ass.N.A.S. di Reggio Calabria e Keluna

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne,celebrata giorno 25 novembre e istituita dall’ONU nel 2000 con risoluzione dell’assemblea generale, il gruppo provinciale Ass.N.A.S. di Reggio Calabria e l’associazione Keluna, hanno organizzato un evento di formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, presso il Centro Commerciale “Perla dello stretto” sito nel Comune di Villa San Giovanni, dal titolo: “INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”, dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

La definizione ONU di violenza contro le donne

La risoluzione dell’ONU richiama l’art. 1 della dichiarazione sull’eliminazione della violenza sulle donne proclamata dall’assemblea generale del 1993 secondo il quale: il termine “violenza contro le donne” si riferisce ad ogni atto di violenza basata sul genere che produce, o è probabile che produca, un danno o una sofferenza fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, coercizione o arbitraria deprivazione della libertà, che si verificano nella vita pubblica o nella vita privata.

Ispirandosi alla definizione che l’ONU fornisce sulla violenza sulla donna, gli organizzatori hanno pensato ad una riflessione sulla violenza di genere che toccherà tutti gli aspetti ad essa correlati.

Patrocini e crediti formativi dell’evento

L’iniziativa è stata inoltre patrocinata dall’ordine degli assistenti sociali della Regione Calabria che ha accreditato l’evento con 3 crediti di cui 1 di deontologia professionale, dalla LIDU, dal C.I.F., dalla Commissione pari opportunità del Comune di Reggio Calabria, da Mente&Relazioni srl, dal consorzio Macramè, da Action Aid, dal club Reggio Kiwanis club di Reggio Calabria e dalla comunità di accoglienza Onlus Arcidiocesi Reggio Calabria – Bova.

Aprirà i lavori Nadia Laganà, assistente sociale specialista, referente del gruppo provinciale AssNAS di Reggio Calabria e presidente dell’associazione Keluna. A seguire gli interventi di professioniste esperte della tematica. Con l’intervento della dr.ssa Eleonora Scrivo, referente territoriale di Action aid, si esaminerà il nesso tra gli stereotipi di genere radicati e tramandati e la violenza sulle donne, si rifletterà sull’immagine e l’idea attribuite alla donna secondo stereotipo e sull’empowerment economico della donna come strumento che favorisce l’interruzione delle dinamiche di violenza.

Michela Calabrò, presidente della commissione pari opportunità della città di Reggio Calabria, tratterà della promozione di politiche di parità nei contesti di vita che può favorire l’idea del rispetto reciproco e può, a lungo termine, contrastare i comuni stereotipi. Verrà esaminata, inoltre, grazie all’intervento di Angela Laganà, presidente del C.I.F. – centro italiano femminile di Reggio Calabria, la rete di supporto che si attiva in favore della donna vittima di violenza.

Francesca Mallamaci, socia AssNAS ed assistente sociale specialista responsabile del centro antiviolenza Angela Morabito di Reggio Calabria, si occuperà di temi quali accoglienza, sostegno, reinserimento sociale della donna vittima di violenza. A seguire, Maria Muscolo, psicologa e psicoterapeuta e Maura Placanica, psicologa di Mente&Relazioni srl di Reggio Calabria, tratteranno la parte relativa all’elaborazione del vissuto doloroso e l’acquisizione/riacquisizione di autostima e sicurezza da parte della vittima di violenza.

Solange Romeo, consulente legale ed esperta in mediazione illustrerà il sistema di protezione che la legge prevede per la tutela della donna vittima di violenza e l’orientamento della giurisprudenza nei casi di violenza. Si avrà il piacere inoltre di ascoltare la condivisione di un’esperienza personale come monito verso il cambiamento, attraverso la presentazione di una biografia della dr.ssa Ramona Calagiuri, dal titolo: “dentro te, un mondo meraviglioso” che sarà accompagnata da Loredana Franzè, psicologa e psicoterapeuta.

Modera l’evento Viviana Porcino, assistente sociale specialista e socia del gruppo promotore dell’evento. Nel corso dell’evento, Ketty Calù, assistente sociale e dr.ssa in scienze psicologiche coordinerà uno spazio dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza.