Intitolata una via del rione Marconi al maresciallo Marrari
Una via del rione Marconi sara intitolata al maresciallo Gaetano Marrari, eroe di Ferramonti: conferenza stampa a Palazzo San Giorgio
23 Gennaio 2017 - 14:34 | di Redazione
Si terrà domani martedì 24 gennaio alle ore 11 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione dell’intitolazione di una via del rione Marconi all’eroe del campo di concentramento Ferramonti (Tarsia – Cosenza) maresciallo Gaetano Marrari, insignito dallo Stato d’Israele del titolo di “Giusto tra le Nazioni”.
Alla conferenza stampa prenderanno parte il Presidente del Consiglio Demetrio Delfino, il presidente della Commissione Toponomastica Giuseppe Cantarella, la nipote del maresciallo Marrari, Nunzia Rita Rizzi ed il delegato del sindaco alla Cultura Franco Arcidiaco. Nel corso della conferenza, saranno comunicati i dettagli della cerimonia di intitolazione che avverrà domani alle ore 17:30.
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