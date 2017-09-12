L’Associazione Portatori della Vara gioisce all’annuncio, fatto dal Sindaco Giuseppe Falcomatà durante il discorso tenuto nella Basilica Cattedrale in occasione della consegna del Cero Votivo, di intitolare Piazza Duomo alla Madonna della Consolazione.

La decisione, più volte caldeggiata dall’Associazione Portatori e che oggi trova pieno riscontro nelle parole del Sindaco Falcomatà, sancisce definitivamente l’indissolubile legame tra il popolo reggino e la sua amata Avvocata Consolatrice.

L’intera Città è di Maria, Madre Consolatrice: Piazza Duomo, assumendo il nome di Maria, diverrà quel punto di intima unione tra Cielo e Terra, luogo dove ogni reggino, calpestandolo, rammenterà a se stesso che, come i servi di Cana, deve fare ciò che il Cristo Crocifisso e Risorto gli suggerirà di fare. È vero, la Piazza è luogo pubblico, non votato alla pratica religiosa; diverrà così, nella nostra Città, quel luogo civile che ricorderà ad ogni reggino quell’impegnativa e vincolante appartenenza: essere di Maria. Fare, proprio come fece Maria, la volontà di Dio.