500 milioni per il potenziamento della rete ferroviaria Jonica

“Una notizia importante e che aspettavamo da anni, per il settore dei trasporti e ferroviario Calabrese.

L’investimento sulla linea ionica

Saranno investiti circa 500 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria Jonica, che va da Rocca Imperiale a Reggio Calabria. Era dei tempi di Cavour che non si assisteva ad un investimento del genere in Calabria” – è quanto sottolinea, in una nota stampa, il segretario regionale de l’Italia del Meridione, Nicodemo Filippelli.

“Grande la soddisfazione che esprimiamo, anche perché il nostro movimento, da tempo, lotta per far avere maggiore considerazione per la nostra regione. Non a caso, da anni, con varie iniziative messe in campo dal nostro leader, il consigliere regionale Orlandino Greco, abbiamo posto, al centro dell’attenzione, la problematica relativa ai trasporti. È necessario, infatti, che la nostra terra diventi punto di riferimento per il rilancio del Meridione e, di conseguenza, del sistema-Paese, potenziando le infrastrutture ed i collegamenti, che da troppo tempo sono stati lasciati al loro triste destino. Questa notizia, pertanto – evidenzia sempre il senatore Filippelli – traccia un cambio di rotta, rilanciando la centralità della nostra regione per lo sviluppo del mezzogiorno, anche se c’è ancora tanto da lavorare, partendo, sempre per quel che concerne il crotonese e la fascia ionica, dall’affrontare le problematiche e le criticità relative all’aeroporto Sant’Anna. Senza una infrastruttura aeroportuale pienamente funzionante ed efficiente è impensabile immagine uno sviluppo di questa parte di Calabria. C’è poi da capire quanti saranno i convogli che transiteranno su quella che sarà la nuova linea ferroviaria ionica. Insomma, il percorso è tracciato, ma serve concretezza e l’Idm sarà attenta a visionare ogni passaggio, affinché si supporti, nei fatti, le intenzioni del nostro Presidente, Mario Oliverio.

L’accordo tra RFI e Regione Calabria

Ad ogni modo, domani, verrà siglato l’accordo tra RFI e Regione Calabria, con la presenza, tra gli altri, del Governatore Mario Oliverio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio. Una data che diverrà sicuramente di valenza storica per il Sud Italia e per la nostra regione.

Una data – conclude Filippelli – che, speriamo, rappresenti una prima tappa per togliere dall’isolamento la Calabria, che subisce, ancora oggi, i disagi riguardanti un sistema di trasporti, che ci penalizza e che rappresenta un freno per lo sviluppo economico e turistico”.