Il 23, 24 e 25 novembre il programma conclusivo di #iosonodonna: torneo di calcio a 5 e pallavolo, workshop a Palazzo San Giorgio e giornata di Ben-essere

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne prende il via il programma conclusivo di #iosonodonna.

Gli eventi inizieranno nel pomeriggio di venerdì 23 novembre con un torneo di Calcio a5 e Pallavolo, organizzato dalla PGS Calabria.

Il workshop a Palazzo San Giorgio

Si proseguirà con il workshop in programma per giorno 24 novembre ore 10.30 presso Palazzo San Giorgio a cura del Consigliere Comunale Mary Caracciolo e dell’esperto di risorse umane Fortunata Raffa, cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Sarà un momento di confronto cui interverranno l’assessore Irene Calabrò, la Responsabile regionale dipartimento diritti umani e Libertà Civili di Forza Italia della Calabria Maria Jose Caligiuri, la Presidente Commissione Comunale Pari Opportunità Michela Calabrò, la componente della Commissione Comunale e città metropolitana Pari Opportunità Rita Leuzzi, la vicePresidente Commissione Comunale Pari Opportunità Ombretta Florio, l’assessore Lucia Nucera, la vicepresidente Commissione Regionale Pari Opportunità Monica Falcomatà e la vicecoordinatore Osservatorio regionale sulla violenza di genere Giovanna Cusumano. Concluderà i lavori l’onorevole Jole Santelli, Deputato della Repubblica.

Infine nella giornata del 25 novembre, in collaborazione con il CIFAP, avrà luogo una giornata di Ben-essere dedicata proprio alle donne vittime di violenza.

Il significato dell’iniziativa

La tre giorni rappresenta il momento conclusivo dell’iniziativa #iosonodonna che ha avuto il momento di inaugurazione in occasione della festa della mamma il maggio scorso.

Gli incontri rappresentano un momento di riflessione e sensibilizzazione sulla tematica della lotta alla violenza sulle donne, mediante anche attività concrete e positive in favore di coloro che hanno avuto il coraggio di denunciare e che non devono essere lasciate sole dalle Istituzioni.

Purtroppo, i dati mostrano che l’Italia e ancor più la nostra terra abbisogna di questi momenti di riflessione affinché si realizzi una vera e propria inversione di tendenza.