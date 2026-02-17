Irto a 360°: ‘Falcomatà? Lascia un grande patrimonio’. E sulle primarie: ‘Strumento che aiuta il Csx’ – VIDEO

Irto ha commentato anche le ultime parole di Scopelliti in merito al 'buco di bilancio'. Nel corso della puntata si è parlato che di aeroporto e del suo rilancio

“Il centrosinistra e il PD sta lavorando da mesi per mettere insieme la coalizione in vista delle prossime elezioni e per dare una prospettiva e una continuità per il futuro della città di Reggio – spiega il senatore Nicola Irto a Live Break – C’è un dialogo continuo non solo con i partiti ma anche con le forze civiche. Il centrosinistra sta mettendo in campo un progetto forte nella consapevolezza che per creare un percorso ampio è necessario essere in tanti raccogliendo tutte le forze sane. Tutti i nomi attuali dei candidati che parteciperanno alle primarie sono validi e tutti potrebbero ricoprire la figura di primo cittadino”.

Sono le parole del Nicola Irto che, nel corso dell’ultima puntata di Live Break, analizza la situazione politica attuale. Il senatore volge anche uno sguardo al recente passato.

“Cosa mi è piaciuto di questi ultimi 11 anni? Una cosa che spesso si dimentica e che non viene percepita dai cittadini perchè non la vedi e non la tocchi. La cosa più importante è aver risanato il bilancio di una città portata al disastro. Reggio non poteva programmare e non poteva fare nulla e con uno sforzo enorme si è riusciti a risanare il bilancio. Oggi Falcomatà lascia un patrimonio alle future amministrazioni ma anche ai nostri figli che non dovranno pagare un debito per i gravissimi errori del passato. Ci sono poi tante cose che potevano essere fatte meglio, penso alla connessione tra le periferie e il centro”.

Primarie, Irto: ‘Strumento che aiuta il centrosinistra’

E sulle primarie il senatore Irto ha le idee chiare:

“Le primarie rappresentano uno strumento che sicuramente aiuta nella selezione del candidato. Aiuta anche a presentare il centrosinistra prima delle elezioni attraverso una discussione in città, un confronto e un dialogo con i cittadini. Abbiamo già fatto le primarie nel 2014, Reggio Calabria è una città matura e quando si fanno le primarie si avrà anche un occhio nazionale sulla città”.

Leggi anche

‘Buco di bilancio’, Irto risponde a Scopelliti: ‘I dati del disastro di Reggio sono evidenti’

Il senatore Nicola Irto commenta poi le parole di Giuseppe Scopelliti in merito al ‘buco di bilancio‘ che per l’ex Governatore rappresenta “la più grande porcata della storia giudiziaria“.

“I fatti ci dicono che in quegli anni gli ufficiali giudiziari pignoravano i divani e i lampadari di Palazzo San Giorgio. I dati del disastro di Reggio sono evidenti ed è un fatto ormai consolidato ed è un fatto storico. Sono fatti inoppugnabili che non possono entrare nella dialettica politica e Reggio ha avuto un disastro di bilancio”. Rilancio ‘T. Minniti’, Irto: ‘Dare tutto in mano a Ryanair è rischioso’

Nel corso della chiacchierata il senatore Irto ha parlato anche di infrastrutture con un giudizio sull’operazione Ryanair al ‘T. Minniti‘ di Reggio Calabria.