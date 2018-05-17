Iscrizione e aggiornamento all’albo delle associazioni
Online sul sito del Comune l'avviso per iscriversi o aggiornare l'albo delle associazioni di Reggio Calabria per il 2018, annuncia l'assessore Irene Calabrò
17 Maggio 2018 - 14:29 | di Eva Curatola
L’assessore alla partecipazione Irene Calabrò informa che è on line sul sito www.reggiocal.it avviso pubblico per iscrizione e/o aggiornamento dell’albo delle associazioni per l’anno 2018.
Già con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 29 dicembre 2016 è stato approvato il “Regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal titolo II dello Statuto del Comune di Reggio Calabria” che prevede l’istituzione, presso la Segreteria Generale, dell’ Albo delle libere forme associative operanti nel Comune di Reggio Calabria .
L’albo ha validità permanente e, in ogni momento, ciascuna Associazione già iscritta può presentare un aggiornamento alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati o presentare nuova istanza di iscrizione.
Le Associazioni interessate, devono presentare istanza utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’ Amministrazione specificando l’attività svolta nell’area del territorio comunale di Reggio.
La Segreteria Generale a cadenza semestrale procederà all’aggiornamento dell’Albo sulla base di nuove richieste d’iscrizione eventualmente pervenute che potranno essere presentate nel corso dell’anno senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico.
Tutte le informazioni, i contatti e la modulistica sul sito www.reggiocal.it
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