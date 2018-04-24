Isola ecologica, Delfino: ‘Professionalità e ottimo stato di servizio’
Delfino invita i cittadini a non abbandonare i rifiuti ingombranti e a usare il servizio gratuito dell'isola ecologica di Reggio Campi
24 Aprile 2018 - 11:43 | di Eva Curatola
Il Presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino nei giorni scorsi si è recato in visita all’Isola Ecologica di via Reggio Campi II tronco a Reggio Calabria, gestita dai dipendenti dell’Avr spa, per salutare i dipendenti e verificare lo stato dell’arte.
«Siamo qui per mandare un messaggio a tutti i cittadini -dichiara Delfino- esortandoli a non abbandonare i rifiuti ingombranti per strada, in quanto è attivo il servizio di isola ecologica che oltre a essere completamente gratuito è anche comodo».
Le considerazioni di Delfino:
«Ho potuto verificare la professionalità e l’ottimo stato del servizio e la condizione dei luoghi, inoltre gli addetti all’arrivo in isola, provvedono a scaricare il carico dalle automobili».
Da qui il monito del Presidente del consiglio comunale :
Recarsi all’isola ecologica un servizio utile all’ambiente ma anche a stessi, invito tutti a informarsi e a prendere coscienza di questo importante servizio.
Tutte le info sono disponibili sul sito della rete civica comunale a questo link:
http://www.reggiocal.it/on-line/Home/articolo103502.html
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