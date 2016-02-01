Istituto Comprensivo ‘B. Telesio’: scacchi a scuola!

L’Istituto Comprensivo “B. Telesio” , grazie all’intuito della Dirigente Maisano M. ha intrapreso una avventura entusiasmante per gli alunni che frequentano la sua scuola. In classe si fa lezione di scacchi! E già da tempo il Ministero dell’Istruzione ha preso atto di come il gioco degli scacchi stimoli la mente e migliori il rendimento scolastico. Gli scacchi infatti, come dimostrato da numerose ricerche, si rivelano “strumento” di potenziamento cognitivo e formativo della personalità. Inoltre la pratica scacchistica, oltre alla naturale stimolazione delle competenze logiche, porta all’affinamento dell’intuizione e delle capacità gestionali di qualunque situazione, producendo la considerazione e l’accettazione dei propri limiti e degli eventuali insuccessi consolidando, tramite il gioco, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’esercizio della pazienza e della correttezza nella consapevolezza di una cittadinanza attiva.

In particolare, si ritiene che questo tipo di interventi possano essere valido supporto per lo sviluppo di competenze matematiche come declinate nei programmi PISA, dove si richiede una applicazione nel riconoscere e formulare problemi matematici in varie situazioni. Presto sarà realizzato un Minitorneo di scacchi in cui si sfideranno i ragazzi della Primaria Telesio alla presenza di esperti della Federazione Scacchistica Italiana. Un percorso innovativo si prospetta a scuola per far crescere gli scacchi e gli scacchisti in aula!