L’ anno scolastico per l’Istituto Comprensivo “Catanoso-De Gasperi” è iniziato all’insegna della cultura, della sicurezza e della legalità. Dal mese di Settembre ad oggi, diverse sono state le iniziative che hanno visto l’istituto protagonista: il 20 ottobre presso l’auditorium della scuola De Gasperi, su invito del dirigente scolastico Prof.ssa Sonia Barberi, il sindaco della città metropolitana avv. Giuseppe Falcomatà ha inaugurato l’anno alla presenza degli alunni e dei docenti, la manifestazione è stata allietata dall’orchestra dell’Istituto diretta dal M° R. Caridi; nelle giornate dal 24 al 28 ottobre protagonista nei vari plessi è stato il progetto “Libriamoci“- Giornate di lettura nelle scuole,giunto alla quarta edizione: i ragazzi hanno avuto la possibilità di ascoltare la declamazione di alcuni brani tratti dal “Don Chisciotte” recitate dalla scrittrice Katia Colica; il 14 novembre gli alunni hanno aderito ai giochi d’autunno indetti dalla Bocconi e, nella stessa giornata, gli studenti della scuola secondaria De Gasperi hanno ricevuto la visita della Polizia Postale per focalizzare l’attenzione sul Cyberbullismo; il 21 novembre si sono svolte le elezioni per il CCR (Consiglio Comunale Ragazzi).

La manifestazione ‘Nessun Parli’ e il Miur

Nel pomeriggio dello stesso giorno tutto l’Istituto ha preso parte alla manifestazione “Nessun Parli: musica e arte oltre la parola“, iniziativa promossa dal Miur in collaborazione con il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica, con performance multidisciplinari degli allievi in arte, musica e sport, riscuotendo unanime consenso di pubblico.

Nelle giornate del 22 e 23 Novembre, tutti gli insegnanti, ognuno con il proprio contributo, hanno aderito alla giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Le ore di lezione sono state arricchite da interventi, confronti e occasioni di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, prevenzione dei rischi e sostenibilità.

I prossimi eventi, dal Concerto di Natale al Cilea

Numerosi saranno gli eventi che prossimamente vedranno ancora una volta protagonista l’Istituto, a partire dal Concerto di Natale organizzato dal Comune di Reggio Calabria, che si terrà il 22 Dicembre al Teatro Cilea e ad altre iniziative culturali.

L’ Istituto “Catanoso- De Gasperi” si conferma come un punto di incontro per il territorio e si rende protagonista della crescita umana e culturale dei propri allievi.