ItalBasket a Reggio Calabria, Falcomatà: ‘Ha vinto la città’

Grande successo per la sfida ItalBasket-Ungheria. Falcomatà: “Siamo orgogliosi di ospitare eventi così”

Il PalaCalafiore di Reggio Calabria ha ospitato la sfida tra la Nazionale Italiana di Basket e l’Ungheria, un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di basket. L’Italia, già qualificata e prima nel girone, ha trovato un’accoglienza speciale da parte del pubblico reggino.

A bordo campo, tra gli spettatori, c’era anche il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo grande evento sportivo per la città.

Le dichiarazioni del Sindaco Falcomatà

«Alla fine, come sempre, ha vinto Reggio Calabria. È stata una grande emozione e una grande soddisfazione», ha dichiarato il sindaco. «La città risponde sempre presente ai grandi eventi sportivi, lo ha dimostrato ancora una volta con questa sfida tra Italia e Ungheria. C’è voglia di sport, di cultura e, soprattutto, di stare insieme. Siamo una città viva e vogliamo continuare a esserlo, godendoci gli spazi riqualificati come, in questo caso, il nostro splendido PalaCalafiore».

L’evento segna il ritorno della Nazionale Italiana di Pallacanestro a Reggio Calabria dopo 21 anni, un momento atteso e carico di emozione per gli appassionati di basket.

Reggio Calabria e il legame con il basket nazionale

Falcomatà ha evidenziato l’orgoglio di aver ospitato gli Azzurri e il desiderio di rafforzare il legame tra Reggio Calabria e il basket nazionale:

«È stato davvero un orgoglio abbracciare la nostra Nazionale e legare nuovamente il buon nome di Reggio Calabria al basket italiano. Ci auguriamo che il cammino degli Azzurri agli Europei possa proseguire al meglio».

Il sindaco ha anche ricordato il grande lavoro fatto per riqualificare le strutture sportive della città, come il PalaCalafiore e lo stadio ‘Granillo’, trasformandoli in gioielli sportivi capaci di ospitare eventi di alto livello.

Sport e cultura: un binomio vincente per Reggio Calabria

Falcomatà ha concluso il suo intervento sottolineando il valore dello sport come elemento di cultura e diritto di cittadinanza: