Italian graffiati ripropongono melodie e ritmiche, dagli anni ’60 agli anni ’90

Il 16 giugno a Lamezia Terme gli Italian Graffiati propongono i successi italiani e stranieri dagli anni sessanta ai novanta, tra pop e ska

Sesto appuntamento per la Rassegna “Jazz e non solo Jazz” organizzata dal Festival internazionale Lamezia Jazz in collaborazione con il Jazz club Indipendent State Coffee di Lamezia Terme, continua il viaggio con la musica di qualità.

Venerdì 16 giugno il Jazz Club Indipendent Coffee di Lamezia Terme, ospiterà il Gruppo ,isocale ITALIAN GRAFFIATI Luca Verduci voce e chitarra Pino Mazzulla al basso e Fabio Lizzani alla Batteria. Le canzoni fanno parte della nostra vita, quanti ricordi legati ad un brano! Il gruppo cosentino Italian Graffiati si impadroniscono della diretta live per proporre canzoni italiane e straniere che hanno segnato il nostro passato. composizioni più amate che hanno accompagnato la nostra adolescenza.

Il repertorio toccherà una buona parte della Storia della musica leggera attraverso interpretazioni originali e arrangiamenti inediti e originali.

Italia Graffiati rispolverano i grandi successi italiani dagli anni sessanta agli anni novanta.

in questo lavoro live, è stato progettato delle nuove forme musicali che mescolano pop e ska, abbandonando così temporaneamente le influenze elettroniche.

Inizio spettacolo previsto per le ore 21,30 ad ingresso libero.