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Ivan Franceschini ospite di ’10 domande’ su RTV

Ivan Franceschini ospite di '10 domande' su Reggio Tv: dagli inizi nelle giovanili del Parma alle tante esperienze tra Serie A e B, fino al ricordo più bello in amaranto

12 Marzo 2016 - 13:35 | di Federica Geria

Ivan Franceschini, ex giocatore e tecnico della Reggina, intervistato a 10 domande su Reggio Tv

Nuovo appuntamento su Reggio Tv, canale 14, della trasmissione “10 domande” ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò. Ospite questa settimana Ivan Franceschini, bandiera amaranto ed attualmente allenatore in seconda dall’Asd Reggio Calabria.

Si è parlato degli inizi della sua carriera di calciatore nelle giovanili del Parma, delle tante esperienza tra A e B, in particolare a Reggio e Torino sponda granata. Il ricordo più bello dell’esperienza in riva allo stretto per Franceschini è stata la vittoria nello spareggio per la permanenza in A a Bergamo contro l’Atalanta. “Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa non soltanto dal punto di vista sportivo, ma – ha aggiunto Franceschini – tra tutti cito Tarcisio Burgnich a Lucca per la sua grande umanità”.
La trasmissione andrà in onda sabato alle ore 12,30 con repliche domenica alle 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.

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