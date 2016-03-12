Ivan Franceschini ospite di ’10 domande’ su RTV

Nuovo appuntamento su Reggio Tv, canale 14, della trasmissione “10 domande” ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò. Ospite questa settimana Ivan Franceschini, bandiera amaranto ed attualmente allenatore in seconda dall’Asd Reggio Calabria.

Si è parlato degli inizi della sua carriera di calciatore nelle giovanili del Parma, delle tante esperienza tra A e B, in particolare a Reggio e Torino sponda granata. Il ricordo più bello dell’esperienza in riva allo stretto per Franceschini è stata la vittoria nello spareggio per la permanenza in A a Bergamo contro l’Atalanta. “Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa non soltanto dal punto di vista sportivo, ma – ha aggiunto Franceschini – tra tutti cito Tarcisio Burgnich a Lucca per la sua grande umanità”.

La trasmissione andrà in onda sabato alle ore 12,30 con repliche domenica alle 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.