IX Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico, sul Lungomare di RC una vera e propria palestra all’aperto

Per il prossimo 3 ottobre, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e la Fondazione Italiana Paralimpica, in collaborazione con l’Inail, hanno organizzato uno dei più importanti eventi di promozione dello sport per le persone con disabilità fisiche. Le iniziative si svolgeranno in tre città d’Italia e quest’anno, insieme a Salerno e Pisa, ci sarà anche Reggio Calabria.

Luogo scelto per lo svolgimento dell’iniziativa è il lungomare Falcomatà, dove sarà allestita una vera e propria palestra all’aperto in cui sarà possibile praticare varie discipline.

Lunedì 28 settembre alle ore 11:30 presso la Pinacoteca Civica, Corso Garibaldi, Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della IX Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico 2015.

Alla conferenza, prenderanno parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore allo Sport Antonino Zimbalatti, l’assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Marino, il presidente della provincia Giuseppe Raffa, Tito Messineo Presidente del Comitato Paralimpico della Calabria, Maurizio Condipodero Presidente Coni Calabria, Valentina Colella coordinamento tecnico CIP, Mirella Nappa dirigente ufficio scolastico provinciale e Salvatore Sergi INAIL.