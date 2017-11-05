Giovedì 9 novembre il trombettista e showman Michael Supnick è ospite del Room 21, secondo appuntamento della rassegna Jazz Time

Giovedì 9 novembre p.v. alle ore 22 Michael Supnick, Trombettista, showman, e cantante, sarà ospite presso il Jazz Club Room 21 di Soverato.

Secondo appuntamento della Rassegna Jazz Time ideata dal giovane imprenditore Pietro Mungo. Il gruppo che accompagnerà il musicista Michael Supnick, ha la prerogativa di intrattenere, coinvolgere e divertire il pubblico con musica e spettacolo.

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Il quartetto di Michael Supnick

Il quartetto, si ispira allo stile delle piccole orchestre che si incontravano nelle strade di New Orleans. Michael Supnick, ha collaborato con tantissimi gruppi fra cui Original Dixieland Jazz Band (con Jimmy La Rocca) Quintetto e Sestetto di Marcello Rosa, Barilla Boogie Band, Old Time Jazz Band, B.O.B. Band, Tankio Band, Tony Scott Big Band, Orchestra di Gianni Mazza, Orchestra di Stefano Palatresi, Orchestra dell’AMIT diretta da Gianni Ferrio, Jonas Blues Band, Diapason (Salsa), Orchestra Rais (Salsa), Italian Big Band, Jazz Studio Orchestra, Lino Patruno All Stars, The Ghosts of the Twenties, Roman Dixieland Few Stars, Kansas City Seven, Red Pellini Gang, Angostura (World Music), Big Bright Band, Sestetto Swing di Roma, Sweet and Hot Band, Orchestra Blue Moon, Carlo Loffredo Jazz Band, Romano Mussolini All Stars, Traditional Jazz Studio di Praga (Rep. Ceca), Renzo Arbore Swing Maniacs.

Michael Supnick suonerà in quartetto con Francesco Scaramuzzino al pianoforte Pino Delfino al contrabbasso e Tonino Palamara alla batteria.

L’ingresso al concerto è gratuito è gradita la prenotazione.

Il prossimo appuntamento della rassegna

La rassegna Jazz Time proseguirà il 16 di novembre presso il jazz club Room 21 con un grande evento del compositore cantante e pianista Roberto Cherillo Solo, che presenterà il suo lavora denominato “Verne”.