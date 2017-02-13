Jazzmin: a La Sosta la musica live di Luca Aquino Quartet

La Sosta presenta la trentesima rassegna internazionale Jazzmin, che vedrà calcare il palco dello storico locale reggino da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Oggi 13 febbraio fermatevi a La Sosta e fatevi accarezzare dalle note della musica jazz, per un imperdibile live di Luca Aquino 4tet.

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Luca Aquino è tra i musicisti jazz italiani più apprezzati nel panorama internazionale. Il suo percorso artistico trova conferma nel 2007 quando pubblica con Universal Music Group il suo primo album da leader Sopra le Nuvole e un anno dopo registra Lunaria con cui vince il premio “Top Jazz”.

Crea numerose collaborazioni con musicisti e artisti di fama mondiale; degna di nota è quella con l’artista Mimmo Paladino che lo portano allo registrazione di Chiaro, un lavoro in trio con una sezione ritmica norvegese e un ospite d’eccezione: Lucio Dalla.

La passione per la sperimentazione sonora e le registrazioni in luoghi insoliti sono tra gli aspetti che lo caratterizzano e lo rendono “l’esploratore sonoro contemporaneo”.

Vivi indimenticabili atmosfere: Jazzmin, la musica più vicina all’amicizia!

Via Monsignore Bergamo, 37 – Villa S. Giovanni RC

Tel. 0965752455

www.lasosta.net