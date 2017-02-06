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Jazzmin: a La Sosta la musica live di Mike Moreno Quartet

La trentesima rassegna internazionale Jazzmin porta a Villa San Giovanni un artista nato a Houston con alle spalle nomination ai Grammy

06 Febbraio 2017 - 14:39 | di Redazione

Mike Moreno 4tet in concerto a La Sosta di Villa San Giovanni per la rassegna Jazzmin

La Sosta presenta la trentesima rassegna internazionale Jazzmin, che vedrà calcare il palco dello storico locale reggino da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Oggi 6 febbraio fermatevi a La Sosta e fatevi accarezzare dalle note della musica jazz, per un imperdibile live di Mike Moreno 4tet.

Originario di Houston, Texas, Mike ha iniziato a studiare musica formalmente al Liceo Houston per il Performing e Visual Arts.

Dopo la laurea, si trasferisce a New York City con una borsa di studio per frequentare la New School University. Ha svolto tour con alcuni dei nomi più venerabili nel mondo del jazz.
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Ha registrato con numerosi grandi artisti, sia all’interno che all’esterno del genere Jazz e ha ricevuto nomination per un Grammy.

Vivi indimenticabili atmosfere: Jazzmin, la musica più vicina all’amicizia!

Via Monsignore Bergamo, 37 – Villa S. Giovanni RC

Tel. 0965752455

www.lasosta.net

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