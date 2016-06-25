Johnny Dal Basso in concerto al ‘CafèLibraire’ di Cosenza

Johnny Dal Basso torna con una nuova serie di appuntamenti live per presentare “IX”, seconda uscita discografica pubblicata lo scorso 25 febbraio per Beta Produzioni: una tracklist composta da dieci brani registrati e missati in analogico in sette giorni (e due di pausa) e composti da nove inediti, una sorprendente ghost track e nessuna ballad.

Il concerto del 30 giugno al Cafè Libraire

Il prossimo concerto lo vedrà protagonista giovedì 30 giugno presso “Cafè Libraire” di Cosenza (Via Idria, 30), con inizio live alle ore 22:00. Anticipato dall’uscita a metà gennaio del singolo “Isabella”, “IX” si propone con un mix energico tra brani dal titolo inequivocabile (“Fottiti”, “Ti sfido”, “Nati dal disordine”) e ritratti femminili non propriamente convenzionali (“Lei è (il diavolo per me)”, “La donna falegname”, “Lorenna”).

“IX” è stato scritto e prodotto da Johnny Dal Basso, suonato in presa diretta da Johnny DalBasso con overdubbing di voce e chitarra baritona, registrato e missato i presso i Red Box Studios di Succivo (CE) e masterizzato presso il Sage Studio di Nashville (TN, USA). Sitografia Facebook:https://www.facebook.com/johnnydalbasso1 Youtube: https://www.youtube.com/user/jdbonemanband BIOGRAFIA Johnny comincia a suonare nel febbraio 2013 e da allora ha all’attivo 130 date in tutta Italia.

Dal primo video al disco JDB: il percorso

Il 20 maggio 2013 esce in anteprima per Shiver il video autoprodotto del brano “La Rivoluzione”, che consente al one-man band di far conoscere la sua musica in rete e iniziare il “DalBasso Tour”. Un anno dopo, il 30 aprile 2014, esce il suo primo disco dal titolo “JDB” con l’etichetta discografica Octopus Records prodotto dal chitarrista dei “24 Grana” Giuseppe Fontanella: al disco partecipano vari artisti della scena indie italiana tra cui UNA (Marzia Stano), Jonathan Maurano (EPO), Armando Cotugno (24 Grana) e vengono estratti due singoli, “Spara” e “Riusciresti tu…”, accompagnati da due videoclip che vedono alternarsi alla regia Stefano Poletti (Baustelle, T.A.R.M., Zen Circus, Pan del Diavolo) e Erika Errante (The Cyborgs, Go!zilla).

Il “JDB tour” porta Johnny a suonare nei principali live club italiani e ad aprire i concerti de I Cani e Omar Pedrini.

Nel gennaio 2015 riceve il titolo di rivelazione best live per Keep on; nel luglio 2015 viene invitato come ospite speciale al Festival dei Castelli Romani; il 21 agosto 2015 si conclude il JDB Tour con la sua partecipazione all’Ariano Folk Fest in apertura ai Calexico.

A fine 2015 pubblica i tre live video di “Isabella”, “Lorenna” e “Boom Boom”, registrati presso i Red Box Studios di Napoli, in vista dell’uscita del nuovo disco il 25 febbraio 2016; la pubblicazione discografica è stata anticipata da un tour di presentazione. Il 14 gennaio esce, in esclusiva per SentireAscoltare, il videoclip del nuovo singolo, “Isabella”.