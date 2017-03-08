Join the game: le formazioni qualificate per la finale regionale

Il torneo 3contro3 Join the Game promosso dalla Fip: chi ha vinto le fasi provinciali in Calabria e chi si qualifica per la finale regionale del 2 aprile

La fase regionale del Join The Game si disputerà il 2 Aprile 2017 al Centro Sportivo Viola “Massimo Mazzetto” nel Rione Modena di Reggio Calabria. Le squadre vincenti le rispettive categorie parteciperanno alla Finale Nazionale di Jesolo (VE) del 20 e 21 maggio 2017. Il Join the Game, il torneo “3contro3” Under 13 e Under 14 maschile e femminile organizzato dalla FIP collaborazione con Verde Sport e giunto alla sua 15esima edizione ed ha mandato in scena le finali provinciali in Calabria.

La tappa di Reggio Calabria

I risultati delle fasi provinciali hanno registrato i seguenti esiti.

Nella tappa reggina vincono le seguenti squadre: si conferma l’ottima tradizione nella manifestazione per la Pallacanestro Bagnara. Successo per il quartetto formato da Luca Caratozzolo, Nicolò Tripodi, Andrea Mollica e Domenico Velardo.

Nell’Under 13 maschile, invece, ritorna al successo la Scuola di Basket Viola. Vincono gli Warriors nero-arancio con Campolo,Arcudi, Ziino e Russo.

Nella Femminile,invece, è successo Lumaka nell’Under 14 con Arcidiacono, Canzonieri e Mandalari.

Nell’Under 13,invece, vittoria per la Nuova Jolly.

Centofanti, Onugha,Triolo e Torre protagoniste. Il terra silana, è vittoria per una doppia compagine marchiata Basket Rende.

Le tappe di Catanzaro e Cosenza

Nella tappa catanzarese e cosentina sono andate in scena esclusivamente sfide relative alle selezioni maschili.

Continua la tradizione positiva della Pallacanestro Catanzaro nella tappa del PalaCorvo.

Doppio successo tra Under 14 ed Under 13. Continua a vincere il quartetto formato da Marco Mastria, Mattia Corapi, Matteo Spanò e Raffaele Corapi.

Nell’Under 13, il successo è sempre giallo-rosso con Andrea Agosto, Roberto Gallesi e Dario Campagna.

A Cosenza, invece,nell’Under 14 vincono Jacopo Volpe, Vincenzo Giacoia, Alessandro Tiberi e Vito Miccoli.

Nell’Under 13,invece, successo per Edoardo La Neve, Luca Tiberi, Lorenzo Mazzei e Francesco Lorenzi.

Il 26 Marzo al Centro Viola “Massimo Mazzetto” si continuerà con la Fase Regionale. Da questo secondo step si qualificheranno i migliori 80 miniteam (20 per ciascuna categoria), che si affronteranno per il titolo di Campione d’Italia a Jesolo (Ve) il 20 e il 21 maggio 2017.

Le squadre qualificate alla fase regionale

Alla fase Regionale si sono qualificate i team di Pallacanestro Bagnara,Scuola di Basket Viola (Black), Lumaka Basket A,B E C, Giocobasket Gio&Gio Palmi,Pallacanestro Catanzaro “Rossa” ed Azzurra, Basketball Lamezia A e B, Basket Rende e Cab Cosenza.

Nell’Under 13 Maschile,invece, accesso alle finali regionali per Scuola di Basket Viola Bulls e Warriors, Pall.

Bagnara, Jumping, Nuova Jolly,Pallacanestro Catanzaro,San Michele Catanzaro,Basketball Lamezia,Pallacanestro Vibo,Basket Rende e Bim Bum Basket Rende.

Nell’Under 14 in rosa, il titolo regionale sarà marchiato Lumaka con la finalissima tra le due selezioni della società reggina.

Nell’Unger 13 femminile, invece, la Lumaka sfiderà le campionesse provinciali della Nuova Jolly, Giocobasket Gio &Gio Palmi, L’Aquilone A e C e l’Ymca Siderno.