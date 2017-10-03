Joma Sport e Basketball Lamezia sono lieti di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica grazie al quale il brand sportivo spagnolo vestirà la squadra giallo blu a partire dalla stagione 2017-2018.

Joma sarà il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco, allenamento e rappresentanza della prima squadra, del settore giovanile e della scuola minibasket. Joma e Basketball Lamezia sono felici di aver raggiunto un accordo che sarà certamente positivo e dalle prospettive importanti per entrambi. Per Basketball Lamezia Joma rappresenta il brand capace di garantire l’esclusività dei disegni, una collezione personalizzata secondo le proprie esigenze e standard di qualità elevati tali da consentire a Joma di posizionarsi come il brand sportivo leader in Spagna, e nella top ten a livello mondiale.

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Tutto questo è stato possibile grazie a IoSport Joma Gold, nuovo store targato Joma in via del progresso c/o Parco acquisti “Ai Pini” diretto da Marco Panarello.

CHI È JOMA

Joma Sport è l’azienda sportiva leader in Spagna e uno dei marchi principali a livello internazionale, presente nella top ten delle aziende di abbigliamento sportivo di maggiore successo nel mondo…