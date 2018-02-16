‘In Joy and Sorrow’, al via i casting per il cortometraggio di Chianalea
Martedì 20 febbraio provini per due donne tra i 25 e i 40 anni e comparse maggiorenni: il corto sarà girato nel borgo di Chianalea ad aprile e maggio 2018
16 Febbraio 2018 - 19:00 | di Vincenzo Comi
Martedì 20 febbraio 2018, alle ore 15:00 presso lo Studio Fotografico di Francesco Nucara sito alla via Orange 22, verranno effettuati i provini per il cortometraggio dal titolo “In Joy and Sorrow”, scritto e diretto da Francesco Nucara e Michele Tarzia.
Il film verrà realizzato nel borgo di Chianalea in Scilla (RC) nel periodo aprile-maggio 2018. Si ricercano nello specifico: 2 donne di età compresa tra i 25 ed i 40 anni di età.
Figurazioni e comparse di qualsiasi sesso ed età, purchè maggiorenni.
Tutti i candidati interessati, dovranno essere muniti di fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie