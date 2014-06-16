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Juan Castaneda, l’attore de “Il segreto” l’11 Luglio all’Armacà

Serata dedicata all'attore che nella telenovela spagnola interpreta Juan Castaneda, in programma all'Armacà di Pentimele

16 Giugno 2014 - 16:28 | di Redazione

Per tutte le appassionate de “Il Segreto“, la telenovela spagnola che da circa un anno sta spopolando anche in Italia, Jonas Berami,l’attore che interpreta Juan Castaneda, il bello e dannato da sempre innamorato di Soledad Castro Montenegro(Alejandra Onieva), sarà a Reggio Calabria il prossimo 11 luglio.È prevista, infatti, una serata tutta dedicata a Berami, che si terrà presso il Ristorante-Pizzeria “Armacà” (l’ex Modì), a Pentimele.  

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