Juan Castaneda, l’attore de “Il segreto” l’11 Luglio all’Armacà

Per tutte le appassionate de “Il Segreto“, la telenovela spagnola che da circa un anno sta spopolando anche in Italia, Jonas Berami,l’attore che interpreta Juan Castaneda, il bello e dannato da sempre innamorato di Soledad Castro Montenegro(Alejandra Onieva), sarà a Reggio Calabria il prossimo 11 luglio.È prevista, infatti, una serata tutta dedicata a Berami, che si terrà presso il Ristorante-Pizzeria “Armacà” (l’ex Modì), a Pentimele.