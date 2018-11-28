Se a qualcuno fosse sfuggito la città di Matera è stata insignita, per il 2019, del titolo di Capitale Europea della Cultura. Non c’è che dire un ottimo esempio di politica operosa: da togliersi il cappello!

Sulla cresta dell’onda del grande entusiasmo che tale “battesimo” sta generando in tutta la Basilicata (e dintorni), si è inserito il Gran Prix Judo – Matera Capitale Europea. Svoltosi al Palaercole di Policoro, ha catalizzato, per tutto il weekend 24/25 novembre, l’attenzione degli appassionati di judo e non.

La manifestazione è stata organizzata da Asd Kodokan Lucania e Asd New Kodokan, con il patrocinio di Fondazione Matera 2019, Regione Basilicata, Comune di Policoro, Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), Coni Basilicata, Csain, Comitato Regionale Fijlkam Basilicata, Comitato Regionale Fijlkam Campania.

I numeri dell’evento, gara del circuito federale nazionale e quarta tappa riservata alle categorie Cadetti/Juniores, sono da “paura”: 203 le società sportive iscritte provenienti da 17 Regioni, 40 ufficiali di gara, un totale di più di 1000 atleti, senza contare gli accompagnatori. Numeri, insomma, che oltre a far venir voglia di organizzare un evento simile anche alle amministrazioni locali e agli sponsor più sonnolenti, per due giorni hanno reso anche la cittadina di Policoro ‘capitale’, ma del Judo.

Nella giornata di domenica, l’importante kermesse nazionale è stata chiusa dal Trofeo “Cinture colorate” dedicato alle classi Fanciulli e Ragazzi. La nutrita presenza di atleti alla 48 ore della cittadina lucana si giustifica anche perché, oltre alle tradizionali medaglie, venivano assegnati punti utili per il ranking nazionale e di conseguenza preziosi per la partecipazione al Campionato Italiano.

Non poteva non lasciare il segno, anche questa volta, la blasonata Società sportiva reggina Fortitudo 1903 RC che, sebbene priva della judoka di razza, la campionessa reggina Anna Fortunio ancora in ripresa per un infortunio al gomito, ha partecipato alla due giorni con i suoi atleti. I risultati di gara: classe Juniores Ivan Pizzimenti (3°), classe Cadetti, nelle rispettive categorie di peso, Simone Pizzimenti (5°), Andrea Bonarrigo (17°), classe Ragazzi/e, nelle rispettive categorie di peso, Marcello Bellini (1°), Bruno Trunfio (5°), Rebecca Falzea (1°); classe Fanciulli, nelle rispettive categorie di peso, Manuel Romeo (3°), Silvia Provazza (1°).

Paolo Falzea