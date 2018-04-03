All'Hostaria dei Campi la sfida di Champions tra Juventus e Real Madrid su schermi visibili da tutto il locale, con pizza, birre artigianali e cucina a chilometro zero

Sono ancora ben impresse nelle mente soprattutto dei tifosi juventini, le immagini dell’impresa compiuta dai bianconeri nel tempio di Wembley, quella vittoria sul Tottenham che ha dato accesso ai quarti di finale di Champions.

Per giocare quella che è stata definita la partita dell’anno, una sorta di rivincita dopo la sconfitta subìta nella finale di Cardiff, con il Real Madrid che ha impedito alla Juventus di alzare al cielo la sua terza Coppa dalle grandi orecchie. Anche se negli ultimi anni la doppia sfida ha visto spesso la compagine bianconera avere la meglio. Si parte con la gara di andata di questa sera da giocarsi allo Stadium e lo spettacolo è garantito.

Appuntamento, quindi, da non perdere e da godersi all’Hostaria dei Campi che è pronta ad accogliere i propri clienti con un buona pizza e schermi visibili per tutto il locale.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.7610766