City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Kento & the Voodoo Brothers, H.I.P. H.O.P. è il nuovo estratto da “Da Sud”

Dopo il primo singolo, Kento e i Voodoo Brothers pubblicano il video di H.I.P. H.O.P., tra rime, fantascienza distopica e omaggi ai classici dell'hip hop

06 Giugno 2017 - 11:19 | di Eva Curatola

Kento, rapper reggino, nel video di H.I.P. H.O.P. dal disco Da Sud

Secondo estratto dall’ultimo cd Da Sud, che già dal titolo manifesta subito il carattere dell’autore e del genere musicale di riferimento. H.I.P. H.O.P. è l’acronimo di Ho Idee Potenti, Ho Obiettivi Precisi, un manifesto che rimanda alla peculiarità dei rapper di giocare con le parole tra significato e significante. Come sostiene Kento, al secolo Francesco Carlo, rapper reggino da decenni in prima linea tra rime, attività culturali, politiche e antimafia, “il punto è, come sempre, capire che la parola è un’arma e che la dobbiamo utilizzare con forza e precisione“.

Il video tra fantascienza distopica e hip hop

Il video ambientato in un presente alternativo parla di una piccola grande rivoluzione, raccontata in soggettiva e condivisa dai protagonisti che rappresentano il popolo. Attraverso un passaggio dal basso, la ribellione arriva fino al vertice del potere raffigurato da un leader assolutista. Tra le rime di Kento e il blues dei Voodoo Brothers, il racconto termina con la metaforica vittoria della cultura e della musica contro la dittatura e contro il potere imposto dall’alto. Nelle immagini firmate da Matteo Tiberia si trovano numerosi riferimenti ai classici della fantascienza distopica come Blade Runner, 1984 o Solaris nonché a esempi più recenti come la serie inglese Black Mirror dedicata alle nuove tecnologie, alla loro assuefazione e ai loro effetti collaterali. E per concludere un classico della cultura Hip-Hop come il celebre videoclip By The Time I Get To Arizona dei Public Enemy del 1991.

Proseguono poi le date di presentazione di Da Sud con tappa il 9 luglio al prestigioso festival Umbria Jazz di Perugia, dove assieme a DJ Fuzzten sarà il primo rapper italiano a calcare quello storico palco. Anche il suo primo libro Resistenza Rap, pubblicato lo scorso novembre per Round Robin, è in ristampa e dopo l’estate sarà tradotto e distribuito anche negli Stati Uniti.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?