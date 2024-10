Kiko Nalli a Reggio Calabria per svelare i segreti dello stylist perfetto

A “lezione” da Kiko Nalli per apprendere le tecniche e i segreti di uno stylist perfetto. Domenica 29 settembre, partire dalle ore 9, presso l’Altafiumara Resport & spa, in località Santa Trada di Cannitello, il famosissimo hair stylist sarà ospite della catena di negozi “Le Dive”, diretta da Carmelo Vinci.

Proposta sotto forma di “technical day”, nel corso della giornata verranno date dimostrazioni pratiche di acconciatura, con approfondimento di aspetti tecnici che interessano sia la clientela femminile, sia quella maschile.

Per quanto riguarda il “taglio donna”, Nalli parlerà dell’importanza di procedere tenendo come riferimento le “vertigini naturali”, mentre per il taglio donna corto, spiegherà come il taglio da uomo può diventare femminile. Per la figura maschile, invece, saranno illustrate “le influenze estere/Barbers/Usa”.

Ulteriore argomento trattato sarà “Le waves e nuove tendenze”.

Hair stylist di fama nazionale, originario di Sabaudia in provincia di Latina, Kiko Nalli è anche conosciuto per essere l’ex marito di Tina Cipollari, opinionista storica di trasmissioni televisive condotte da Maria De Fillipi.

La fama di Nalli è stata accresciuta dalla partecipazione a programmi Tv come “Uomini e donne” e “Grande fratello 16”. È stato anche ospite del programma “Detto fatto” condotto da Caterina Balivo, e “Pomeriggio cinque” di Barbara d’Urso.

Manifestatasi fin da quanto era poco più di un ragazzino, la sua grande passione per il campo del beauty lo ha spinto a specializzarsi come hair stylist, consentendogli di affinare una interessante tecnica personale, che condividerà con addetti ai lavori e appassionati nell’incontro reggino.

Per iscriversi all’evento basta telefonare a “Le Dive”, profumeria, ingrosso e dettaglio di prodotti e articoli professionali per parrucchieri ed estetisti, al numero 0965682676.