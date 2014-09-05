Kiwanis distretto Italia – San Marino, al via domani la convention della divisione Calabria 2

Prenderà il via domani, sabato 6 settembre, la prima convention della divisione Calabria 2 del Kiwanis distretto Italia – San Marino. Organizzato su proposta del luogotenente governatore, Francesco Suraci, l’evento, il primo al mondo per le divisioni kiwaniane, sarà ospitato nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

Il dibattito sulla Città Metropolitana

La kermesse si svilupperà in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. Si comincerà alle ore 10 con il dibattito dal titolo “Città Metropolitana: vivibilità e respiro culturale, promozione e valorizzazione”, che vedrà come relatori Antonino Spadaro dell’università “Mediterranea” di Reggio Calabria (“Cenni sulla praticabilità dell’Area metropolitana dello Stretto”), Tonino Perna dell’università di Messina (“L’area integrata dello Stretto patrimonio dell’umanità”), la soprintendente per i Beni culturali della Calabria, Simonetta Bonomi (“Il patrimonio museale calabrese, risorse e valorizzazioni”) e l’architetto Rocco Gangemi, capo delegazione FAI di Reggio Calabria (“I beni culturali nell’Area Metroplitana dello Stretto”).Nel programma dei lavori sono previsti inoltre i contributi del presidente del Kiwanis Magna Grecia di Bovalino, Giuseppe Serranò e del docente dell’Accademia delle Belle Arti, Ghislain Mayaud che interverranno in relazione all’esperienza del Kiwanis Divisione Calabria 2. Saranno presenti alla convention anche i sindaci di Messina e Villa San Giovanni, rispettivamente Renato Accorinti e Rocco Lavalle, il luogotenente della divisione Calabria 2 Francesco Suraci e un commissario del Comune di Reggio Calabria.

Moderato dal giornalista Mimmo Nunnari, il dibattito sarà concluso dal Governatore del distretto Italia San Marino, Carlo Turchetti.

La tavola rotonda del pomeriggio

La sessione pomeridiana prevede invece una tavola rotonda incentrata sui service e sulle attività del Kiwanis distretto Italia San Marino alla presenza dei Governatori, designato ed eletto, Elio Garozzo e Antonio Maniscalco e di tutti i presidenti dei kiwanis club della provincia reggina.

“La convention – spiega il luogotenente Francesco Suraci – si configura come un momento di grande impegno sociale che come sempre contraddistingue le nostre attività. In particolare si rafforza la collaborazione con l’Unicef a sostegno dei bambini attraverso il progetto “Eliminate”, grazie al quale contribuiamo a debellare il tetano neonatale. Allargando lo sguardo al nostro territorio, il Kiwanis vuole inoltre sostenere il percorso di avvicinamento alla Città metropolitana, che in un’ottica di crescita socio – economica deve puntare al rilancio e alla valorizzazione dei tesori culturali e naturalistici che l’area dello Stretto possiede”