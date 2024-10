Klaus Davi si dimette dalla carica di ‘Ambasciatore di Platì’

“Mi dimetto da Ambasciatore di Platì l’ho comunicato ieri al sindaco Rosario Sergi.

Ringrazio di cuore la comunità delle Platiesi e dei Platiesi per la straordinaria accoglienza che mi hanno tributato in questi mesi. Ho avuto modo di conoscere le eccellenze del territorio, l’ormai celeberrimo Pane in primis, ma anche i produttori agricoli, i piccoli ma calorosi negozi artigianali disseminati in paese e tanti giovani con molta voglia di fare e di farsi strada. E come non citare la pasticceria Marconi con i suoi dolci inarrivabili per gusto e bontà.

Particolarmente coinvolgente è stato l’evento cui prese parte lo chef Cristina Bowerman e cui partecipò l’ex sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. Auguro ogni bene alla Comunità che merita di essere valorizzata e difesa come tutta la Locride, terra bellissima col cuore in mano”.

Lo ha dichiarato Klaus Davi.

“Spero che la città metropolitana faciliti e sostenga il percorso del riconoscimento del marchio del Pane di Platì. Sarebbe un grande salto di qualità e trainerebbe anche altri prodotti locali.

Con affetto per la popolazione mi congedo da questa esperienza e ribadisco ancora una volta che le parole del presidente Occhiuto sono state ingenerose per queste terre laboriose dove c’è da cogliere tanto di positivo ed è un peccato morale criminalizzare in toto. Un errore che si ritorcerà contro chi ha consolidato a livello nazionale vecchi e ingiusti pregiudizi verso questa terra ” ha concluso Davi.