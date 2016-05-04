La Banca centrale europea: ‘Troppe illegalità, addio alla banconota da 500 euro’

Può darsi che vada in pensione senza che qualcuno ne abbia mai avuto il piacere di possederne una. La banconota da 500 euro è stata ufficialmente sospesa dalla Banca centrale europea, l’emissione verrà interrotta nel 2018. La decisione, comunica la Bce, arriva perchè la banconota da 500 euro facilita attività illegali e di riciclaggio.

“La banconota da 500 euro manterrà sempre il suo valore e può essere cambiata presso le banche centrali dell’Eurosistema per un periodo di tempo illimitato” precisa la Bce. Lo stop all’emissione delle 500 euro coinciderà con l’entrata in circolazione dei nuovi tagli da 100 e 200 euro. Tutte le altre banconote, dalle 5 fino alle 200 euro, resteranno in circolazione.