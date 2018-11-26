Il 1 e 2 dicembre il nuovo Weekend Gourmet di Giovanna Pizzi tra Calabria Greca e bergamotto: Museo del Bergamotto, Castello dell'Amendolea e tavole tipiche

Prendono sempre più piede i Weekend Gourmet di Giovanna Pizzi, che registrano sempre maggiore interesse e partecipazione.

La filosofia è quella della scoperta-riscoperta di luoghi della cultura, dell’arte e delle tradizioni calabresi coniugata a pranzi, cene e degustazioni delle eccellenze gastronomiche, oltre che alla visita delle migliori aziende del settore agroalimentare con un occhio di riguardo ai vini di qualità.

Il prossimo appuntamento sarà per il 1 e 2 dicembre per visitare la Calabria Greca (RC), con incontri nella terra del bergamotto. Si terrà una visita guidata al nuovo “Museo del Bergamotto”, all’azienda “Cilione” in cui si potrà incontrare l’ultimo degli “spiritari” che si esibirà nell’estrazione manuale dell’essenza come si faceva una volta, al Castello dell’Amendolea e all’Unionberg: Attivissima Organizzazione di Produttori di bergamotto.

Pranzi, cene e ospitalità presso “La Lampara” a Pellaro, l’agriturismo Il Bergamotto a Condofuri, la “Taverna Grecanica” a Gallicianò.

Sono previsti anche interessanti momenti con gli artigiani produttori di bergamotto. Un nuovo entusiasmante momento per vivere un weekend all’insegna del buongusto, del buon vivere, del buon mangiare, buon bere e dello stare insieme.

Info

Giovanna Pizzi

338 8192220