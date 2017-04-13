La Calabria trionfa al talent THE BEST di Andrea Magini su Canale Italia

Grande serata quella di sabato scorso 8 aprile al teatro Vittoria di Cascine di Buti ( Pisa) durante la registrazione della puntata del talent nazionale THE BEST in onda ogni martedì su Canale Italia Due ideato e condotto da Andrea Magini con la regia di Lamberto Artigiani e la direzione tecnica di Antonella Grassini.

Dei quattro concorrenti che si sono aggiudicati il posto alla finale di Padova del 24 giugno prossimo che si terrà nello studio 12 (quello che accoglie anche il seguitissimo programma “Ballando Cantando”) ben tre provengono dalla Calabria : il talentuoso cantautore rap Cresh King che anche se di solito in duo con Relativity, assente in questa occasione, ha presentato il suo brano “Rappo anch’io ” poi Maria Marino che ha interpretato magistralmente il brano portato al successo da Fiorella Mannoia “Quello che le donne non dicono” e infine un altro cantautore , Niko (Domenico Raffa) che ha presentato il suo ultimo inedito ” Libera”. Insieme a loro vola in finale la bellissima e altrettanto brava Lorena Michelon di Trento che ha proposto un suo brano edito dal titolo “Ti chiederei”.

Non facile il giudizio della giuria tecnica presente nell’occasione rappresentata dai due rappresentanti del celebre gruppo Homo Sapiens : Maurizio Novi e Maurizio Nuti , dal cantante melodico toscano ma ormai da anni residente con successo negli Stati Uniti Moreno Fruzzetti e da Giulia Bernini, organizzatrice di eventi musicali nonché figlia del celebre Carlo Bernini maestro e direttore d’orchestra di Andrea Bocelli.

Ancora diverse tappe prima della finale e ancora tanti “The best ” da scoprire nelle prossime puntate.