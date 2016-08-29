La cantante lirica calabrese Nunzia Durante al matrimonio Zeno-Madè

Un matrimonio da favola quello celebrato nella splendida Siracusa tra Giuseppe Zeno e Margareth Madè.

Bellezza, classe, eleganza hanno contraddistinto la cerimonia e i festeggiamenti che gli sposi dell’anno hanno preparato in gran segreto per loro e per i loro 100 invitati.

In mezzo a tanta Sicilia (terra della sposa) e tanta Napoli (terra dello sposo) anche tanta Calabria era presente all’evento e ciò sia per gli amici dello sposo arrivati dalla provincia di Vibo Valentia sia, soprattutto, per la presenza del Soprano Nunzia Durante (nella foto con gli sposi) ​che ha animato con il suo canto la messa solenne celebrata nel quartiere Giudecca dell’isola di Ortigia e che è stata coinvolta anche nello spettacolo con cui sono stati deliziati – tra un piatto e l’altro dell’abbondantissimo menù – i fortunati invitati.

Di grande impatto emotivo e da brividi l’esecuzione della celebre “Ave Maria” di Schubert da parte della cantante lirica calabrese durante la consacrazione.

Giuseppe e Margareth hanno, così, dimostrato che è possibile coniugare la spiritualità e la bellezza con la mondanità di un evento che ha richiamato l’attenzione delle più importanti riviste italiane del settore, prima fra tutte l’esclusivista “Vanity Fair”.