Martha Rossi e Cleo uniche finaliste calabresi a ‘Sanremo giovani 2017’
Sono le uniche due artiste calabresi tra i 60 finalisti scelti tra migliaia di aspiranti cantanti per Sanremo Giovani 2017
28 Ottobre 2016 - 13:02 | di Redazione
Le calabresi Martha Rossi e Cleo sono le due artisti calabresi finiste approdate alle selezioni finali di Sanremo Giovani.
La kermesse, che ogni anno accompagna il festival di Sanremo, quest’anno giunto alla 67^ edizione, si terrà dal 7 all’11 febbraio 2017.
60 nominativi scelti tra migliaia di aspiranti cantanti: “Sanremo Giovani 2017” approda adesso in una fase cruciale, in cui è rientrata anche la giovane Martha Rossi, che molti di voi ricorderanno per la partecipazione al talent “Amici” nell’edizione 2008 e l’artista Cleo.
Oltre al talent, però,Martha Rossi ha già ricevuto altri riconoscimenti:
- Finalista al “Premio Mia Martini” (2002)
- Ospite canora nella trasmissione televisiva “Natale con noi” (2003)
- Concerto in Piazza Duomo a Crotone (2004)
- Ospite canora in “Calabria in danza” Canale 875 su Sky (2005)
- Ospite in “Domenica in” – Rai 1 – (2007)
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