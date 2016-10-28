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Martha Rossi e Cleo uniche finaliste calabresi a ‘Sanremo giovani 2017’

Sono le uniche due artiste calabresi tra i 60 finalisti scelti tra migliaia di aspiranti cantanti per Sanremo Giovani 2017

28 Ottobre 2016 - 13:02 | di Redazione

Martha Rossi, cantante calabrese finalista a Sanremo Giovani 2017

Le calabresi Martha Rossi e Cleo sono le due artisti calabresi finiste approdate alle selezioni finali di Sanremo Giovani.

La kermesse, che ogni anno accompagna il festival di Sanremo, quest’anno giunto alla 67^ edizione, si terrà dal 7 all’11 febbraio 2017.

60 nominativi scelti tra migliaia di aspiranti cantanti: “Sanremo Giovani 2017” approda adesso in una fase cruciale, in cui è rientrata anche la giovane Martha Rossi, che molti di voi ricorderanno per la partecipazione al talent “Amici” nell’edizione 2008 e l’artista Cleo.

Oltre al talent, però,Martha Rossi ha già ricevuto altri riconoscimenti:

  • Finalista al “Premio Mia Martini” (2002)
  • Ospite canora nella trasmissione televisiva “Natale con noi” (2003)
  • Concerto in Piazza Duomo a Crotone (2004)
  • Ospite canora in “Calabria in danza” Canale 875 su Sky (2005)
  • Ospite in “Domenica in” – Rai 1 – (2007)

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