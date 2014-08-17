La celebre festa di San Rocco di Scilla è salva: “trionfino” e fuochi d’artificio si faranno

Dopo settimane di polemiche arriva il via libera del commissario: a Scilla si fanno sia il Trionfino sia i fuochi per il patrono, con una novità sul luogo dello spettacolo pirotecnico

La famosa e prestigiosa festa di Scilla, incantevole borgo del reggino situato nella Costa Viola, è salva: oggi, domenica 17 agosto, il paese potrà celebrare San Rocco, il suo patrono, come ogni anno.

Dopo tante polemiche e un infinito tira e molla, il commissario Aldo Aldi che guida il comune reggino ha autorizzato sia il celebre “Trionfino” che gli spettacoli pirotecnici di piazza San Rocco e Villa Comunale, legati alle celebrazioni della statua del Santo.

Notizia dell’ultima ora, autorizzati anche i tradizionali fuochi di San Rocco che alla mezzanotte di domani sera verranno sparati dalla ditta Foti.

I fuochi non verranno esplosi proprio dalla spiaggia, come consuetudine, ma l’accordo è stato trovato (per motivi di sicurezza) con lo spettacolo pirotecnico che si svolgerà dalla zona sud della Marina Grande, precisamente dallo slargo di via Monacena (per intenderci all’estremità opposta rispetto a quella del Castello). Ma questo è solo un dettaglio, e poco importa. Una delle feste più vissute e sentite dell’intera Calabria si farà, come sempre, anche quest’anno.