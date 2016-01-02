Kantiere Kairòs in Concerto con Il Soffio Tour a Paola

Domenica 3 gennaio, la Christian band calabrese Kantiere Kairòs sarà a Paola, protagonista musicale della Giornata Regionale della Gioventù organizzata e promossa dalla consulta delle pastorali giovanili diocesane.

Il concerto si terrà alle ore 14.00 al Santuario di San Francesco. Sul palco l’intesa assoluta che mescola musica e spiritualità con Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Roberto Sasso (tastiere), Giuseppe Di Nardo (chitarre) e per il brano Liberami la gradita partecipazione del timbro graffiante di Fil Mama.

« I giovani – racconta la band – hanno in mano il futuro, il loro e quello degli altri giovani operai al lavoro. Confrontarci nella bellezza della preghiera comunitaria, è per noi meraviglioso e stimolante».

La scaletta e il disco d’esordio Il Soffio

Nella scaletta ampio spazio alle canzoni che compongono il primo lavoro discografico dal titolo Il Soffio. Tra i brani il singolo La Tua volontà, primo estratto che ha avuto un ottimo risconto da pubblico e critica, e ancora il travolgente rock di Cemento Armato e Cuore sacro, nuovo singolo dal sound fresco che miscela il rock al pop internazionale, attualmente in rotazione radiofonica. Il video del brano – con la regia dei gemelli Antonio e Giuseppe Scaramuzzo – è visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=KVFF6lWa2qg.

Dal palco della Giornata Regionale della Gioventù inoltre la band lancerà in anteprima assoluta un brano molto intimo e profondo dal titolo Una porta aperta. E’ un brano che racconta una figura di santità molto vicina a tutti i giovani calabresi Mamma Natuzza. Una dolce mamma, una porta aperta che in questo Giubileo della Misericordia diventa un esempio da guardare per imparare ad attraversare ogni porta che porta all’incontro con Dio e con i fratelli.

Il messaggio della band ai giovani

Il Kantiere Kairòs con il linguaggio universale della musica parla ai giovani della misericordia. Canta la fede con un sound fresco e vivace tra rock, ballad e sfumature di elettronica e pop internazionale, sapendo che ogni giovane ha tanti perché ai quali, a volte, basta una canzone per dare una risposta. Basta un soffio, basta un battito.

Note biografiche

Il KANTIERE KAIROS è una Christian Band nata dall’incontro nel 2008 tra il cantautore Antonello Armieri, voce e chitarra acustica, e Giuseppe Di Nardo, chitarrista e arrangiatore. Al duo in seguito si sono aggiunti Gabriele Di Nardo, batteria; Davide Capitano, basso e Roberto Sasso, tastiere. Tutti uniti dall’esigenza di esprimere, con la loro musica, la quotidiana conversione all’amore di Dio, facendosi strumento per l’incontro con il Signore. Il termine Kairòs, dal greco “momento propizio” o “tempo di grazia”, segna il lavoro di un cantiere che desidera dare il proprio contributo in questo tempo in cui c’è bisogno di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20).

Nell’aprile 2015 esce il loro disco d’esordio Il Soffio che presentano in tutta la regione con Il Soffio Tour.