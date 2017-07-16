La città ideale da Platone a Campanella
Tavola rotonda al Chiostro della chiesa di San Giorgio al Corso con Filippo Aragona, Giuseppe Cogliandro, Gianluca Romeo ed Emilia Serranò
16 Luglio 2017 - 09:52 | di Vincenzo Comi
Lunedì 17 luglio 2017, presso il Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso, alle ore 21:00, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda “La città ideale da Platone a Campanella”. Introduce e modera il dott. Filippo Aragona, Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria. Intervengono: Dott. Giuseppe Cogliandro, Presidente Affari Internazionali ed Europei della Corte dei Conti; Prof. Gianluca Romeo, docente di Filosofia a Torino; Prof. Emilia Serranò, docente di Filosofia.
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