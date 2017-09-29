La Città Metropolitana ufficializza la manifestazione di interesse sul ‘Pantano’ di Saline
La Città Metropolitana presenta la manifestazione di interesse per acquistare l'area del Pantano a Saline Ioniche, oggi di proprietà della Sipi
29 Settembre 2017 - 17:45 | di Vincenzo Comi
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Presentata ufficialmente la manifestazione di interesse per l’acquisto della zona del cosiddetto Pantano, a Saline Ioniche, da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Mantenuto l’impegno dell’Ente guidato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, scaturito a seguito di una mozione approvata all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio Metropolitano.
Dopo la Manifestazione da parte del Comune di Montebello Ionico e la conseguente richiesta di interessamento all’indirizzo della Regione Calabria e dell’ Amministrazione di Palazzo Alvaro, arriva l’immediata risposta dello stesso.
La valorizzazione dell’area, attualmente di proprietà della Sipi, obiettivo primo dell’operazione di acquisizione da parte degli Enti attraverso la trasformazione del territorio da privato a pubblico.
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